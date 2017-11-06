Василий Березуцкий: "Будь на месте Хосонова авторитетный игрок, удаления бы не было"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) был настолько эмоциональным, что он был готов выйти на поле, несмотря на травму. 35-летний армеец, комментируя удаление партнера по команде Хетага Хосонова в начале второго тайма, призвал судей относиться с молодым игрокам более лояльно.

- Эмоциональная, очень интересная игра. Будь я болельщиком у телевизора, с удовольствием бы посмотрел, - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Тот накал, те эмоции, которые были на поле, достаточно тяжело передать. В таких играх хочется быть на стадионе. Она была интересна эмоциями. Ничего страшного в них не вижу. Вчера получил удовольствие, несмотря на то, что сидел на скамейке. У меня травма, но был готов бежать и играть.

Удаление Хосонова? Штрафы за неоправданное получение карточек есть. Думаю, что этот случай не попадает под санкции. Никто ни Кучаеву (был удален в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". - Прим. "СЭ"), ни Хосонову особо не выговаривал. В пылу борьбы молодые футболисты могут совершать какие-то поступки, которые связаны только с эмоциями. Они преобладают над здравым смыслом. Я не смотрел этот эпизод в повторе, мне сложно о нем говорить. Со стороны мне не показалось, что там вообще была желтая карточка.

Когда мы говорим, что нужно давать дорогу молодым, давайте не удалять их каждые пять минут. Уверен, окажись на месте Хосонова условный Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев или любой авторитетный игрок из другой команды, наверное, этой желтой карточки бы не было. На моей памяти, Хосонов сфолил в этой игре два раза. Иногда, наверное, арбитр может дать какой-то шанс игроку и дождаться хотя бы третьего фола.

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