Василий Березуцкий: "Баннеры в адрес Слуцкого на встрече с болельщиками не обсуждали"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что во время встречи команды с болельщиками на базе в Ватутинках тема баннеров в адрес главного тренера Леонида Слуцкого не обсуждалась. По словам 34-летнего футболиста, у фанатов и игроков были другие темы для разговора.
- Обсудили все претензии: как к команде со стороны фанатов, так и наоборот, - приводит life.ru слова Березуцкого. - Нам действительно было о чем поговорить. Поэтому правильно, что такая встреча состоялась.
- То есть оскорбительных баннеров в адрес Слуцкого на дерби мы не увидим?
- Вот этот конкретный момент мы не обсуждали. Но мне показалось, что все друг друга отлично поняли. Мы - ЦСКА, мы все одна семья, столько пережили вместе. Перед дерби со "Спартаком" нам всем необходимо сплотиться, и это главный итог встречи с фанатами.
Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 29 октября. Начало встречи - в 18.00 по московскому времени.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/923196/vasilii_bieriezutskii_my_s_fanatami_-_odna_siemia_bannier_o_slutskom_nie_obsuzhdali
Glebuchev
В радости и в горе мы с вами.Только не равнодушие.Удачи вам!
19:23