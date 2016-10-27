Василий Березуцкий: "Баннеры в адрес Слуцкого на встрече с болельщиками не обсуждали"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что во время встречи команды с болельщиками на базе в Ватутинках тема баннеров в адрес главного тренера Леонида Слуцкого не обсуждалась. По словам 34-летнего футболиста, у фанатов и игроков были другие темы для разговора.

- Обсудили все претензии: как к команде со стороны фанатов, так и наоборот, - приводит life.ru слова Березуцкого. - Нам действительно было о чем поговорить. Поэтому правильно, что такая встреча состоялась.

- То есть оскорбительных баннеров в адрес Слуцкого на дерби мы не увидим?

- Вот этот конкретный момент мы не обсуждали. Но мне показалось, что все друг друга отлично поняли. Мы - ЦСКА, мы все одна семья, столько пережили вместе. Перед дерби со "Спартаком" нам всем необходимо сплотиться, и это главный итог встречи с фанатами.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 29 октября. Начало встречи - в 18.00 по московскому времени.