Варианты Попова – что выберет экс-полузащитник "Спартака"

"СЭ" рассказывает о вариантах продолжения карьеры экс-полузащитника красно-белых Ивелина Попова. Попов в начале января расторг контракт со "Спартаком"​, став свободным агентом.

У 31-летнего футболиста есть три наиболее интересных варианты. Вариант первый – Эмираты, один из местных клубов предлагает контракт на 1,5 миллиона евро в год. Вариант второй – "Динамо", игроку предложен контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро. Вариант третий – "Ростов" с предложением в 800 тысяч евро в год.

В текущем сезона Попов провел 21 игру за "Спартак" во всех турнирах.