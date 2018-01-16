Варианты Дзюбы - "Ренн", "Локо" или "Краснодар"

Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ – о том, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Дзюба , не полетевший на первый зимний сбор "Зенита"

Контракт 29-летнего форварда с "Зенитом" рассчитан до середины 2020 года. При этом большинство клубов РФПЛ не смогут потянуть его зарплату – порядка 3,3 миллиона евро в год.

В "Локомотиве" все зависит от того, прервется ли аренда Эдера и вернется ли португалец в "Лилль". На случай подстраховки железнодорожники рассматривали не только Дзюбу, но и голландца Робина ван Перси. Контракт форварда, редко играющего в "Фенербахче", заканчивается летом, но нападающий, судя по всему, выбрал родной "Фейеноорд".

В России самый реальный сценарий – переход в "Краснодар". Главный тренер "быков" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" говорил о готовности работать с форвардом, клуб не против рассмотреть аренду. Однако только после того, как решится судьба Федора Смолова (кстати, "Вест Хэм" сделал "Краснодару" предложение по нападающему на 11 миллионов фунтов).

Кроме того, есть интерес к зенитовцу со стороны французского "Ренна", желание "Бешикташа" и еще одной турецкой команды вступить в переговоры.

Полагаю, согласована и возможность трансфера Дзюбы в "Арсенал" – возможности туляков несколько выше, чем у "Уфы", также вчера заявившей об интересе к Дзюбе. Игрок склоняется к продолжению карьеры в России, чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной, попытаться завоевать место в сборной на ЧМ-2018.

Дзюба и Шатов - куда они уйдут. И уйдут ли?