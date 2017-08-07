Вараздат Ароян: "Результат матча с "Краснодаром" огорчил, пенальти не было"

Защитник "Урала" Вараздат Ароян назвал несправедливым результат матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). Он также выразил уверенность в том, что в следующей встрече его команда хорошо сыграет против "Зенита".

– Результат, конечно, огорчил нас. Мы очень хорошо играли, несмотря на то что много оборонялись, – приводит официальный сайт "Урала" слова Арояна. – Несправедливый результат. Пенальти, по-моему, не было. Наш игрок вообще не дотрагивался до соперника. Поэтому, повторюсь, результат очень огорчил. Но это футбол, это жизнь. Будем двигаться дальше.



Мы выигрывали матч, поэтому это нормально, что "сели" поглубже. Да, футболисты "Краснодара" владели мячом, наносили удары по воротам, но я не скажу, что они были очень острые. В целом мы нормально сыграли.

У нас сейчас будет небольшой сбор в "Бажовии". Надо отдохнуть и хорошо подготовиться к игре. Да, "Зенит" только что выиграл у "Спартака", но и мы сегодня хорошо сыграли. Хорошо сыграем и с "Зенитом".

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