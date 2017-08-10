Вараздат Ароян: "Не только в "Урале" президент сидит на скамейке запасных во время матчей"

Защитник "Урала" Вараздат Ароян отметил, в игре 3-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) его команда была обязана побеждать, информирует клубная пресс-служба. Также армянский футболист высказал мнение, что присутствие президента команды Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей уральцев – это не удивительная ситуация.

– Как вы относитесь к тому, что президент "Урала" Григорий Иванов во время матча находится рядом с командой на скамейке запасных?

– Ничего особенного, не только в "Урале" такая ситуация. В "Падиде" (иранский коллектив, в котором ранее выступал Ароян. – Прим. "СЭ") президент клуба так же сидит на скамейке запасных.

– После ничейного матча с "Уфой" Иванов зашел в раздевалку в хорошем настроении?

– Он был спокоен, но сказал, что в такой игре мы должны были брать три очка. Я согласен с ним, соперник ничего особенного не показал.