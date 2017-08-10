19:48 | Футбол — РФПЛ

Вараздат Ароян: "Был интерес со стороны команд европейских чемпионатов, но "Урал" был приоритетным вариантом для меня"


Защитник "Урала" Вараздат Ароян отметил, что согласиться на переезд Екатеринбург его уговорил партнер по сборной Армении Эдгар Манучарян. Ароян подчеркнул, что этот трансфер является большим шагом в его карьере.

– Эдгар рассказал обо мне в "Урале", а представители клуба уже пригласили меня на просмотр, – цитирует клубная пресс-служба Арояна. – Мы с Эдгаром уже давно знакомы, и для меня большое счастье, что в "Урале" играет мой соотечественник. Это поможет мне быстрее влиться в коллектив. Когда после двухнедельного сбора мне предложили контракт, то долго думать я не стал, ведь это большой шаг вперед в моей карьере.

Было несколько вариантов из европейских чемпионатов, но вариант с "Уралом" для меня был приоритетным. Эти чемпионаты явно уступали российскому. Одним из вариантов был чемпионат Кипра, но это никак не соответствовало моим амбициям.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/review/6183/

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