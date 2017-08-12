16:15 | Футбол — РФПЛ

Ванек забил лучший гол сезона. Видео

Ондржей ВАНЕК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Ондржей ВАНЕК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек открыл счет в матче 6-го тура чемпионата России против "Ростова". Чех отличился потрясающим ударом из-за пределов штрафной на 55-й минуте после подачи с углового в исполнении Дмитрия Стоцкого.

Напомним, что в похожем стиле в 2010 году отличился хавбек сборной Турции Хамит Алтынтоп, поразивший ворота сборной Казахстана (2:0). Этот гол турецкого футболиста получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого гола года.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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icezellion

Всего 6 тур, а уже столько красивых мячей было

16:50