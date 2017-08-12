Ванек забил лучший гол сезона. Видео

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек открыл счет в матче 6-го тура чемпионата России против "Ростова". Чех отличился потрясающим ударом из-за пределов штрафной на 55-й минуте после подачи с углового в исполнении Дмитрия Стоцкого.

Напомним, что в похожем стиле в 2010 году отличился хавбек сборной Турции Хамит Алтынтоп, поразивший ворота сборной Казахстана (2:0). Этот гол турецкого футболиста получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого гола года.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"