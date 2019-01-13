Ванек и Тумасян не полетели с "Уфой" на сбор, они переведены в дубль

Футболисты "Уфы" защитник Денис Тумасян и хавбек Ондржей Ванек не полетели на сбор с основной командой по решению главного тренера Дмитрия Кириченко, информирует официальный сайт "горожан". Они были переведены в "Уфу-2".

- Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину, - сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью клубной пресс-службе. - "Уфа" действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несет ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 16 очков после 17 туров.

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