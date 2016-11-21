Вандерсон: "Травмы – главная причина менее высокой результативности "Краснодара" в этом сезоне"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что большое количество травм в этом сезоне мешает команде забивать больше голов. По словам Вандерсона, команде нужно на полную катушку выкладываться на тренировках.

– В нынешнем сезоне команда не показывает привычной высокой результативности. Причины этого тоже в травмах или же есть что-то еще?

– Травмы – это, безусловно, главный момент, из-за них нарушились игровые связи, и это мешает нам создавать моменты у ворот соперников и забивать голы, – подчеркнул Вандерсон. – Ведь игрок, даже когда он уже полностью восстановился от повреждения, сразу не может показывать лучшей игры, нужно время, чтобы снова обрести оптимальную форму и взаимопонимание с партнерами. Что ж, будем надеяться, что перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу и после него мы снова сможем показывать наш футбол, радуя болельщиков результативной игрой. Нам нужно стиснуть зубы и на полную катушку выкладываться на тренировках, а затем выходить на поле и выигрывать.