Вандерсон рассказал о лучшем матче "Краснодара" в этом сезоне

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что лучший матч этого сезона "быки" провели против "Локомотива" (2:1). 23-летний бразилец отметил, что худших игр у его команды пока не было.

- Лучшим, наверное, все-таки назову домашний поединок с "Локомотивом", - сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе. - Мы смогли обыграть сильного соперника, действующего чемпиона, уступая по ходу встречи. Эта победа стала очень важной для нас прежде всего в психологическом аспекте. После нее мы окончательно поверили в свои силы, и наши результаты пошли вверх.

А худший… Знаете, я стараюсь плохого не запоминать и на нем свое внимание не акцентировать. Даже в проигранном "Спартаку" матче мы играли хорошо и достойны были лучшего исхода. Отвечу, что худших матчей у нас не было.

После девяти туров "Краснодар" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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