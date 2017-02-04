Вандерсон: "Ничья с "Видеотоном" - не очень хороший результат для "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон после ничьей в товарищеском матче против "Видеотона" (0:0) отметил, что не доволен итогом встречи. Он добавил, что "быки" должны приложить максимум усилий, чтобы подготовиться к весенней части чемпионата России.

– Мы тренируемся, чтобы быть в 100-процентоной форме, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Вандерсона. – Результат для нас не очень хороший – ничья нас не устраивает. Будем тренироваться дальше. Впереди у нас еще четыре матча. Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Уверен, к весенней части чемпионата России я буду в 100-процентной форме.