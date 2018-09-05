Вандерсон: "Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. Также хавбек рассказал об эпизоде с голом, который он забил в ворота железнодорожников.

– На игры с именитым соперником, а тем более действующим чемпионом, всегда настраиваешься по-особенному, – сказал Вандерсон. – Думаю, это можно сказать не только про меня, но и про всю команду. Мы знали, что матч будет сложным, поэтому очень серьезно работали, хорошо тренировались всю предыдущую неделю. Готовили себя предстоящей игре и это принесло свои плоды.

Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились. Да, он наш бывший одноклубник, мы все знаем, насколько он сильный нападающий. Но в "Локомотиве" все игроки высокого класса – поэтому мы готовили себя к противостоянию с командой в целом, не выделяя кого-то персонально.

Игра, как я и предполагал, получилась тяжелой. В ее начале, мы, вроде бы, завладели инициативой, но легче от этого не стало. А когда арбитр назначил пенальти в наши ворота и мы пропустили – у меня голова будто взорвалась и внутри все закипело. Понимал, что по игре мы не заслуживали этого гола в свои ворота, и что теперь нужно забивать как минимум дважды, чтобы побеждать. А по такой игре это будет очень сложно.

Здорово, что нам удалось быстро отыграться. Этот эпизод я помню прекрасно. Тем более, я пересматривал его потом. У меня вообще есть привычка анализировать сыгранные матчи. Атаку начал Мамаев, он передал мяч Каборе. Шарля соперник завалил, но он успел протолкнуть мяч на Газинского, а Юра в касание сделал передачу мне. Рядом был защитник, вратарь стал выходить на меня, поэтому времени было в обрез – я сразу принял решение, и бить именно так – с подсечкой.

Когда Шапи забил победный гол, меня на поле уже не было. Я находился на скамейке. Что ощущал? Это непередаваемо, это был невероятный взрыв адреналина. Мы все, на скамейке и на поле, были переполнены эмоциями. Было очень круто.