18:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вандерсон: "Налду всегда подстрахует на поле"

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Нападающий "Краснодара" Вандерсон в интервью пресс-службе клуба высоко отозвался о новичке команды – защитнике Налду. По словам бразильца, его соотечественник прекрасно оснащен технически.

– Недавно ряды команды пополнил еще один твой соотечественник – защитник Налду. Что скажешь о нем? Похоже, вы же успели стать с ним хорошими друзьями?

– Да, действительно, мы за это время крепко сдружились. Очень много общаемся вне футбольного поля, ходим друг к другу в гости. Как футболист Налду силен физически и прекрасно технически оснащен, он всегда подстрахует тебя на поле. А еще он хороший человек и надежный друг.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127635

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