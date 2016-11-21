Вандерсон: "Налду всегда подстрахует на поле"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон в интервью пресс-службе клуба высоко отозвался о новичке команды – защитнике Налду. По словам бразильца, его соотечественник прекрасно оснащен технически.

– Недавно ряды команды пополнил еще один твой соотечественник – защитник Налду. Что скажешь о нем? Похоже, вы же успели стать с ним хорошими друзьями?

– Да, действительно, мы за это время крепко сдружились. Очень много общаемся вне футбольного поля, ходим друг к другу в гости. Как футболист Налду силен физически и прекрасно технически оснащен, он всегда подстрахует тебя на поле. А еще он хороший человек и надежный друг.