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20:27 | Футбол — РФПЛ

Вандерсон Масиэл забил первый гол за "Краснодар". И это было красиво

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В матче 10-го тура чемпионата России "Краснодар" забил третий мяч в ворота "Анжи" (3:0). В составе гостей свой первый мяч за клуб забил полузащитник Вандерсон Масиэл.

Бразилец получил мяч на фланге, обыграл нескольких игроков соперника и аккуратно отправил мяч в ворота соперника.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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fullerist

Обыграл одного. Двое смотрели футбол со стороны.

21:04

warning_CSKA_is_here

Ну голешник-то реально ничегошный.

20:54

shpasic

и вот почему.

20:53

SergeyKa

Вот теперь действительно интересно.

20:45

SergeyKa

Согласен. Судя по вашему описанию, это просто шедевральный гол. Всегда интереснее читать описание, чем смотреть сам момент.

20:38