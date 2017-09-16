Вандерсон Масиэл забил первый гол за "Краснодар". И это было красиво

В матче 10-го тура чемпионата России "Краснодар" забил третий мяч в ворота "Анжи" (3:0). В составе гостей свой первый мяч за клуб забил полузащитник Вандерсон Масиэл.

Бразилец получил мяч на фланге, обыграл нескольких игроков соперника и аккуратно отправил мяч в ворота соперника.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"