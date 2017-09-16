Вандерсон Масиэл забил первый гол за "Краснодар". И это было красиво

В матче 10-го тура чемпионата России "Краснодар" забил третий мяч в ворота "Анжи" (3:0). В составе гостей свой первый мяч за клуб забил полузащитник Вандерсон Масиэл.
Бразилец получил мяч на фланге, обыграл нескольких игроков соперника и аккуратно отправил мяч в ворота соперника.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:3 67' Вандерсон pic.twitter.com/SjPDKr46n5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
fullerist
Обыграл одного. Двое смотрели футбол со стороны.
21:04
warning_CSKA_is_here
Ну голешник-то реально ничегошный.
20:54
shpasic
и вот почему.
20:53
SergeyKa
Вот теперь действительно интересно.
20:45
SergeyKa
Согласен. Судя по вашему описанию, это просто шедевральный гол. Всегда интереснее читать описание, чем смотреть сам момент.
20:38