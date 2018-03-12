Вандерсон Масиэл – о матче с "Динамо": "Я уже видел мяч в воротах"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл в интервью клубной пресс-службе после матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) рассказал, что уже играл при подобных погодных условиях. По словам бразильца бело-голубые практически ничего не создали у ворот его команды.

– Вам когда-либо ранее доводилось играть в таких погодных условиях, в которых проходил матч с "Динамо"?

– Да, и в прошлом сезоне в Австрии, и еще раньше в Бельгии я играл в мороз, в снегопад. Не могу сказать, что привычен к игре в таких условиях, но для меня это было далеко не в новинку.

– Что говорил Игорь Шалимов, выпуская вас на замену?

– Тренер сказал, чтобы я делал то, что умею – обострял игру у ворот соперника. Попросил сделать последний пас, либо забить гол самому. И я был близок к этому, но не сложилось.

– Вспомните эпизод, в котором вы нанесли удар в штангу.

– Смолов сделал очень удобную передачу, я постарался пробить в самый угол и уже видел мяч в воротах. Я подумал: "Вот он – гол, наконец-то!". Но мяч каким-то невероятным образом, ударившись о штангу, оказался не в воротах, а пролетел вдоль всей их линии и выкатился за пределы поля. Я был очень разочарован. И не только я – вся наша команда.

– Что, кроме этого промаха, помешало "Краснодару" обыграть "Динамо"?

– Прежде всего, погодные условия. Да, они были равными для всех, но все же тот комбинационный футбол, в который обычно играет наша команда, на скользком заснеженном поле показывать очень трудно. Ну и, думаю, нам просто не хватило гола. Мы играли лучше, чем "Динамо", и если бы забили хотя бы один мяч, то точно выиграли бы, поскольку соперник у наших ворот не создал практически ничего.

– Насколько эта потеря очков в игре с соперником из нижней части таблицы критична для команды в турнирном плане?

– Безусловно, мы не досчитались очков, и на финише это может сказаться на нашем итоговом месте. Но впереди еще 8 игр, все можно наверстать. Нужно просто продолжать упорно работать и в каждом из оставшихся матчей стремиться только к победе.

23-летний Вандерсон провел в нынешнем сезоне за "быков" 23 матча, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.