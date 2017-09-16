Вандерсон Масиэл: "Никогда не забуду дубль в ворота "Анжи"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл, который стал автором дубля в матче 10-го тура чемпионата России с "Анжи" (5:1), поблагодарил своих одноклубников. По словам хавбека, они проделали большую работу. Отметим, что 22-летний бразилец впервые забил в составе "быков".

– Я впервые забил два гола в матче. Хочу поблагодарить одноклубников, – сказал Вандерсон в эфире телеканала "Наш футбол". – Думаю, что я никогда не забуду этот момент.

Может быть, первое взятие ворот было более индивидуальным, но не стоит забывать о том, кто отдал голевую передачу, а также об игроке, который сделал отбор. Футбол – коллективная игра.

Безусловно, каждый футболист хочет выходить в стартовом составе. Может быть, я выхожу походу матча из-за адаптации, потому что здесь по-другому. Я стараюсь хорошо работать на тренировках, выкладываться. Надеюсь, что в ближайшее время у меня получиться адаптироваться.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"