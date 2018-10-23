Вандерсон Масиэл: "Может, однажды сыграю за сборную России"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон Масиэл поделился впечатлениями от игры в России. Бразилец защищает цвета кубанского клуба с 2017 года. До него в "Краснодаре" пять сезонов провел Вандерсон ду Карму.

- Я родился в футбольной семье. Мой отец играл в футбол, братишка, когда я родился, тоже играл в футбол, - сказал Вандерсон в эфире передачи "Футбол России".

- Вы воспитанник самой известной футбольной академии - академии "Аякса". Могли бы сравнить условия в "Аяксе" и "Краснодаре"?

- Они различаются. Я занимался в другую эпоху. В Краснодаре сейчас полностью развитая инфраструктура, молодые футболисты имеют все для занятий. Это просто космос, другой мир.

- Советовались с братом после приглашения из "Краснодара"?

- Да, брат был первым, кому я позвонил после приглашения. Он поднял друзей, те дали более подробную информацию. Когда я все услышал, меня это больше замотивировало и придало уверенности решению.

- До вас в "Краснодаре" играл другой Вандерсон. Проблем с этим не было, болельщики не путали?

- У меня такой проблемы не было. Может, некоторые болельщики и путали. Но мы же на разных позициях играем, он больше на острие атаки, я слева. Он оставил хорошую память в "Краснодаре", и мне это только на руку.

- У вас есть бельгийский паспорт. Если вызовут из сборной Бельгии, согласитесь?

- У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии. У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе.

- А за Россию? У нас уже есть два бразильца.

- К России у меня тоже теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться.