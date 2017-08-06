Вандерсон Масиэл: "Краснодару" не хватает нападающего, но это не оправдание"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл после ничьей против "Урала" (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что его команде сейчас не хватает номинального нападающего. Также футболист считает, что игроки не должны жаловаться на усталость после матчей Лиги Европы.

– Сложно объяснить, что произошло с "Краснодаром", – сказал Вандерсон. – Мы старались весь матч играть в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол. Мы имели свои моменты, но их было сложно реализовать, потому что защита была очень сильна. Слава Богу, мы забили свой гол на последних секундах матча. Но, к сожалению, ничья – это не самый оптимальный результат.

– Сказалось ли то, что до этого играли в Лиге Европы? Может, усталость накопилась?

– Я думаю, ничто не должно влиять. Выходишь на новый матч, забываешь о старых играх. Нет никаких оправданий. К сожалению, не победили, но это футбол.

– Что тренер сказал после игры?

– Это наше личное дело.

– Если не считать выход Сулейманова, можно ли сказать, что "Краснодару" сейчас не хватает нападающего?

– Нет, это не должно быть оправданием. Каждый, кто выходит на той или иной позиции, должен выкладываться на 100 процентов. Да, не хватает, но это не оправдание.

– Вы вышли на один тайм – это проблемы со здоровьем или тренерская установка?

– На самом деле, со здоровьем все хорошо. Это была идея тренера. Думаю, он решил дать мне чуть-чуть отдохнуть, потому что я играл 3-4 матча подряд, а последнюю встречу и вовсе полностью провел. Я всегда готов играть столько, сколько тренер захочет. (Екатерина ПОТАПОВА)