Вандерсон: "Краснодар" сплотился как команда в последнее время"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что адаптировался к российскому чемпионату. Он также добавил, что вся команда сильно сплотилась за последнее время.

- Прежде всего, как я уже сказал, завершился процесс адаптации, - сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе. - И еще крайне важно, что за последнее время мы очень сильно сплотились как команда, как коллектив. Мы с ребятами узнали друг друга намного ближе, стали теснее общаться, встречаться не только на играх и тренировках, но и в свободное время. Думаю, это положительно повлияло не только на мою игру. Мне кажется, прогрессирует вся команда в целом, о чем, кстати, говорят наши последние результаты.

После девяти туров "Краснодар" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

Все о чемпионате России - здесь