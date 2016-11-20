13:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вандерсон: "Краснодар" победит "Урал", если будет играть с полной самоотдачей"

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Нападающий "Краснодара" Вандерсон в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что для победы команда должна играть с максимальной самоотдачей. Встреча между краснодарцами и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало - в 14.30 по московскому времени.

- Нужно каждую минуту игрового времени провести на поле с полной отдачей, - приводит пресс-служба "быков" слова Вандерсона. - Только так мы добьемся результата.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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