Вандерсон: "Краснодар" победит "Урал", если будет играть с полной самоотдачей"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что для победы команда должна играть с максимальной самоотдачей. Встреча между краснодарцами и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало - в 14.30 по московскому времени.
- Нужно каждую минуту игрового времени провести на поле с полной отдачей, - приводит пресс-служба "быков" слова Вандерсона. - Только так мы добьемся результата.
Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"
Сегодня домашний матч!#КраснодарУрал: стадион ФК "Краснодар", 14:30– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 ноября 2016 г.
Поддержим команду на трибунах!
Стадион открыт для болельщиков с 12:30. pic.twitter.com/vFloWJxe4F