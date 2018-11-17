Вандерсон: "Иногда задумываюсь о чемпионстве "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в интервью "СЭ" признался, что иногда задумывается о чемпионстве своей команды. 24-летний футболист также добавил, что "быки" должны набирать очки и оставаться наверху турнирной таблицы.

– В этом году "Краснодар" хорошо стартовал, идет вторым. О чемпионстве задумывались?

– Конечно, я об этом иногда думаю. Но сейчас нужно стараться набрать как можно больше очков. И оставаться наверху таблицы.

– Как считаете, сколько команд будут претендовать на чемпионство?

– Первая пятерка. Каждый год за титул борется примерно это число команд. Да и по итогам отрыв чемпиона от остальных клубов не такой уж и большой.

– Есть ли у вас личная цель на сезон?

– Во-первых, хочется завершить чемпионат как можно выше в турнирной таблице. Во-вторых, надеюсь забить много голов и отдать как можно больше результативных передач. Сколько голов? Сейчас у меня на счету четыре мяча. Надеюсь, получится забить 10 или чуть больше. Это было бы великолепно! (Юлия Яковлева)

После 14 туров "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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