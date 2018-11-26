17:17 | Футбол — РПЛ

Валуев рассказал о своем отношении к "Зениту"

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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита " Николай Валуев заявил, что с петербургским клубом его связывает добрая дружба. Спортсмен нанес символический удар по мячу перед матчем 15-го тура премьер-лиги между сине-бело-голубыми и "Ростовом" (2:0).

- Отношения с "Зенитом" – это добрая стародавняя дружба, - сказал Валуев в интервью пресс-службе петербургского клуба. - К сожалению, я не так часто бываю на играх. Стадион "Санкт-Петербург"? Я часто бывал на этой арене, когда она строилась, а также во время чемпионата мира. Играю ли я в футбол? Да, вместе с друзьями. Играю аккуратно, в последнее время все больше на воротах. 

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

Зенит - Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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