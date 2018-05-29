22:20 | Футбол — РФПЛ

Валуев пожелал Семаку удачи на посту главного тренера "Зенита"

1

Сегодня, 29 мая, "Зенит" объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды. Депутат Госдумы Николай Валуев в своем Твиттере пожелали удачи 42-летнему специалисту в новой должности.

- Удачи, Сергей Семак! - написал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

Соглашение между Семаком и "Зенитом" рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Когда Николай желает удачи, это похоже на угрозу)

22:31

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!