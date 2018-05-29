Валуев пожелал Семаку удачи на посту главного тренера "Зенита"

Сегодня, 29 мая, "Зенит" объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды. Депутат Госдумы Николай Валуев в своем Твиттере пожелали удачи 42-летнему специалисту в новой должности.
- Удачи, Сергей Семак! - написал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.
Соглашение между Семаком и "Зенитом" рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.
Удачи, Сергей Семак! #Зенит #Петербург https://t.co/8ONSteUV4h– Валуев Николай (@NickValuev) 29 мая 2018 г.
баламошка
Когда Николай желает удачи, это похоже на угрозу)
22:31