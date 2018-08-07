Валерию Газзаеву – 64!

Сегодня, 7 августа, исполняется 64 года прославленному российскому тренеру, четырехкратному чемпиону России, первому отечественному обладателю Кубка УЕФА Валерию Газзаеву. В настоящее время специалист занимает должность заместителя главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ.

В качестве футболиста Газзаев выступал на позиции нападающего за "Спартак" из Орджоникидзе, СКА из Ростова-на-Дону, московские "Локомотив" и "Динамо", а также "Динамо" из Тбилисси. Всесте со сборной СССР форвард стал бронзовым призером Олимпиады-80. На тренерском посту Газзаев работал со "Спартаком" из Орджоникидзе, московским "Динамо", "Аланией", ЦСКА, сборной России и киевским "Динамо".

В 2005 году после завоевания Кубка УЕФА он получил звание "Заслуженный тренер России" и был назван тренером года по версии Европейского союза футбольных ассоциаций.