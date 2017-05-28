Валерий Сюткин: "Дерби "Спартак" - ЦСКА в "Лужниках"? Это здорово"

Заслуженный артист России, известный певец и болельщик "Спартака" Валерий Сюткин хотел бы, чтобы в "Лужниках" проводили матчи между красно-белыми и ЦСКА. Также он назвал арену после реконструкции к чемпионату мира-2018 замечательной.

– Стадион "Лужники" мне знаком. Я даже бегал здесь футболистом – в 1992 году мы обыграли итальянцев со счетом 3:1, мне же довелось тогда опекать Эроса Рамазотти, – отметил Сюткин. – Арена после реконструкции стала замечательной – удобные сиденья, отличный обзор поля.

– Что ждете от сборной России на чемпионате мира?

– Я обычно плохо даю прогнозы, зато они потом сбываются наоборот. Если говорю, что сложно будет выйти из группы, то доходим далеко. Как, к примеру, на чемпионате Европы-2008. Легких путей в футболе мы не ищем. Желаю сборной побед, искрометного футбола и проявления русского характера.

– Стоит ли проводить в "Лужниках" дерби "Спартак" – ЦСКА?

– Это будет здорово. Я поздравляю всех спартаковцев с победой, команда порадовала. Мы – чемпионы! (Сергей АСТАХОВ)

Стадион "Лужники" вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главным на ЧМ-2018. На нем пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.