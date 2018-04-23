Валерий Шмаров: "Видно, что Глушаков не в порядке - у человека спад"

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". Бывший форвард также отметил, что в вылете красно-белых из Кубка России в полуфинале с "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти) виноват не только полузащитник Денис Глушаков.

- Надеюсь только на победу красно-белых, тем более ЦСКА обыграл "Краснодар". В Лигу чемпионов нужно попадать, - сказал Шмаров. - Никто не говорит, что игра будет легкой, но три очка нужно брать.

- В полуфинале Кубка России против "Тосно" Денис Глушаков не смог реализовать свою попытку в серии послематчевых 11-метровых ударов, запорол верный момент в конце дополнительного времени и в итоге взял на себя вину за поражение. Как считаете, может, сейчас нужно дать ему отдохнуть?

- Решать будет тренер, только Каррера знает, в каком состоянии находится игрок. Видно, что Денис не в порядке. Когда он находился в блестящей форме в прошлом году, все его хвалили. Сейчас у человека спад - но ничего страшного в этом нет. Обидно, что проиграли "Тосно", но не один Глушаков виноват. Не нужно было пропускать гол на последних минутах. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, матч "Спартак" - "Ахмат" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.