Валерий Шанцев: "Нижегородской области нужна будет одна команда в РФПЛ и одна в ФНЛ"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что его региону в будущем будет нужна одна команда в РФПЛ и одна в ФНЛ. В настоящий момент флагманским клубом областного футбола является нижегородский "Олимпиец", выступающий в зоне "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

– Помимо финансирования для существования команд не нужно ничего. У нас есть материальная база, сильные областные чемпионаты, – цитирует "Р-Спорт" Шанцева. – Нужно только желание и стремление. Считаю, в последующем нам нужна будет одна команда в ФНЛ и одна в РФПЛ. А играть большим количеством команд... Нет таких ресурсов у районов области, чтобы (содержать) много профессиональных команд.