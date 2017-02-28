14:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Шанцев: "Нижегородской области нужна будет одна команда в РФПЛ и одна в ФНЛ"

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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что его региону в будущем будет нужна одна команда в РФПЛ и одна в ФНЛ. В настоящий момент флагманским клубом областного футбола является нижегородский "Олимпиец", выступающий в зоне "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

– Помимо финансирования для существования команд не нужно ничего. У нас есть материальная база, сильные областные чемпионаты, – цитирует "Р-Спорт" Шанцева. – Нужно только желание и стремление. Считаю, в последующем нам нужна будет одна команда в ФНЛ и одна в РФПЛ. А играть большим количеством команд... Нет таких ресурсов у районов области, чтобы (содержать) много профессиональных команд.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170228/1116986234.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy

Бла-бла бли-блиии... (с)

15:36

MEGA

все финансы - в хоккее. футбола хватает в лучшем случае на 1 год, а потом всё сдувается...

15:16

MEGA

ахахахах. смешно, ей богу.

15:15

abs68

У Ваш же была Волга или я чего то не понимаю или губернатор вообще не знает что происходит в футболе, и вероятно совершенно не знает что происходит в его области с финансами.

15:13

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