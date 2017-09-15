Валерий Сарычев: "В России как в Китае - футбол не растет, зато все зарабатывают"

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев, 25 лет отработавший в Корее, в интервью "СЭ" отметил, что скептически относится к чемпионату Китая. По его словам, в чем-то китайская суперлига похожа на российскую премьер-лигу.

– Что такое чемпионат Китая – как он видится из Кореи?

– Да кошмар, и кроме денег, ничего нет. Бюджеты сумасшедшие, и все отработанные в Европе звезды едут туда зарабатывать, а футбол не поднимается. Уровень можно оценить по сборной. Раньше китайцы боролись за выход на чемпионат мира. В прошлом отборочном цикле они, по-моему, не попали в финальную квалификацию, а в этом, если не ошибаюсь, закончили на предпоследнем месте.

Одно время я говорил, что Россия пошла по китайскому пути развития футбола: денег очень много, а уровень катился вниз. Нельзя студенту сразу платить профессорскую зарплату. В Китае много местных талантливых ребят, но как только они попадают в профессиональные клубы, сразу получают большие зарплаты. Это убивают мотивацию, и человек не прогрессирует. То же самое происходит в России – футбол не растет, зато все зарабатывают.

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