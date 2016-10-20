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Валерий Сарычев: "Лучшие вратари чемпионата России? За Беленовым идут Акинфеев, Джанаев и Селихов"

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Вратарь "Амкара" Александр СЕЛИХОВ (справа) и форвард "Зенита" Александр КЕРЖАКОВ.Валерий Сарычев: "Селихов не сильнее Лодыгина и слабее Беленова"

Бывший вратарь сборной СССР Валерий Сарычев выразил мнение, что на данный момент голкипер "Анжи" Александр Беленов является лучшим стражем ворот в чемпионате России. По его словам, следом за ним идут Игорь Акинфеев и Сослан Джанаев.

- Кто входит в ваш топ-5 вратарей РФПЛ?

- За Беленовым идут Акинфеев, Джанаев, Селихов. Пятое место поделю между Крицюком и Ребровым, на сегодня они примерно равны.

- Джанаев в матче с Коста-Рикой вышел в основном составе. Какую оценку дадите его игре?

- У Сослана есть проблема, она весьма существенна - выбор позиции. Он здорово выглядит на линии, есть сумасшедшая резкость. Но обратите внимание на то, как Джанаев пропустил первый и второй голы - посмотрите, где стоял, когда наносился удар. В эпизоде с первым мячом он располагался за линией ворот, внутри них.

Во втором у соперника вышел классный удар, но Сослан стоял на линии ворот - как будто ему били пенальти. Словом, очень глубоко "садится". Сделай голкипер в момент удара шаг-два вперед, и легче стало бы отвести угрозу. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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