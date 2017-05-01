Валерий Петраков: "Я готов продолжить работу в "Томи", но..."

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков отметил, что не против продолжить работать в клубе и в следующем сезоне. Также специалист заявил, что "Томь" не будет иметь финансирования на премьер-лигу сезона-2017/18.

– Если "Томь" останется в премьер-лиге, конечно, это будет чудо, – сказал в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" Петраков. – Но, я так понял, в следующем сезоне у нас не будет финансирования на премьер-лигу. У нас будет финансирование, дай Бог, для первого дивизиона.

У меня состоялся разговор с губернатором относительно продолжения работы в клубе. На словах он мне все озвучил, и у меня, в принципе, желание есть. Но есть еще моменты, которые важны. Финансирование, путь развития клуба...