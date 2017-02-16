15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Все идет к тому, что "Томи" не разрешат заявить новичков"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков считает, что клуб не сможет заявить новичков из-за запрета на регистрацию, который наложил РФС за многочисленные долги. По мнению специалиста, томичи, вероятно, не успеют снять этот запрет.

– Во всяком случае, к этому идет, шансы какие-то есть, но их очень мало. На сбор поехали те, кто остался в заявке с прошлого года, и ребята из дублирующего состава, – цитирует ТАСС Петракова. – Если бы все так было хорошо и гладко, я бы, конечно, Риеру взял.

В распоряжении Петракова остались девять игроков, которые выступали за команду в первой части сезона. Остальные футболисты ранее разорвали соглашение по обоюдному согласию или через РФС.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4028742

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