17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "В ворота ЦСКА не был назначен чистейший пенальти"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после игры 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) посетовал на ошибку вратаря Антона Коченкова в эпизоде с пропущенным мячом. Также специалист отметил, что в ворота гостей не был назначен очевидный пенальти.

– Я удовлетворен игрой, ребята отдали все силы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Мы играли организованно и дисциплинированно, но пропустили мяч из-за досадной ошибки вратаря. Такое бывает. Мы бились до конца, создавали моменты, и в ворота ЦСКА не был назначен чистейший 11-метровый! Такие пенальти не давать… Я не знаю. Наверное, Валентин Валентинович (Иванов, глава департамента судейства и инспектирования РФС – Прим. "СЭ") разберется.

Трансляция матча "Томь" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Mr.Trololo

посоны, кокда спартак станет чемпионом?

17:51

ATA

гинер купил всех, 100% пенальти был, но ЛЧ не сможет, все игры тренер "г-но" проиграет

17:48

Kirillyurrich

был бы матч зенита, тут вони было бы...бобер уже все со всеми обсудил бы...а тут - в ворота гнидеровцев пенали не назначают

17:47

Курт Лямке

Три пенальти, три падения, красных карточек тоже три... Гинер купил весь ГВК! :))))))))))))))))

17:44

футбол2018

ГВК !!!!

17:42

bond1951

петраков нытик ПЕРЕСМОТРИ

17:41

Aurochs

не разберется. а то гинер заставит кого-то в гробу переворачиваться.

17:40

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