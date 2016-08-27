Валерий Петраков: "В ворота ЦСКА не был назначен чистейший пенальти"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после игры 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) посетовал на ошибку вратаря Антона Коченкова в эпизоде с пропущенным мячом. Также специалист отметил, что в ворота гостей не был назначен очевидный пенальти.
– Я удовлетворен игрой, ребята отдали все силы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Мы играли организованно и дисциплинированно, но пропустили мяч из-за досадной ошибки вратаря. Такое бывает. Мы бились до конца, создавали моменты, и в ворота ЦСКА не был назначен чистейший 11-метровый! Такие пенальти не давать… Я не знаю. Наверное, Валентин Валентинович (Иванов, глава департамента судейства и инспектирования РФС – Прим. "СЭ") разберется.
Mr.Trololo
посоны, кокда спартак станет чемпионом?
17:51
ATA
гинер купил всех, 100% пенальти был, но ЛЧ не сможет, все игры тренер "г-но" проиграет
17:48
Kirillyurrich
был бы матч зенита, тут вони было бы...бобер уже все со всеми обсудил бы...а тут - в ворота гнидеровцев пенали не назначают
17:47
Курт Лямке
Три пенальти, три падения, красных карточек тоже три... Гинер купил весь ГВК! :))))))))))))))))
17:44
футбол2018
ГВК !!!!
17:42
bond1951
петраков нытик ПЕРЕСМОТРИ
17:41
Aurochs
не разберется. а то гинер заставит кого-то в гробу переворачиваться.
17:40