Валерий Петраков: "В ворота ЦСКА не был назначен чистейший пенальти"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после игры 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) посетовал на ошибку вратаря Антона Коченкова в эпизоде с пропущенным мячом. Также специалист отметил, что в ворота гостей не был назначен очевидный пенальти.

– Я удовлетворен игрой, ребята отдали все силы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Мы играли организованно и дисциплинированно, но пропустили мяч из-за досадной ошибки вратаря. Такое бывает. Мы бились до конца, создавали моменты, и в ворота ЦСКА не был назначен чистейший 11-метровый! Такие пенальти не давать… Я не знаю. Наверное, Валентин Валентинович (Иванов, глава департамента судейства и инспектирования РФС – Прим. "СЭ") разберется.

Трансляция матча "Томь" - ЦСКА