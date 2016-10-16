Валерий Петраков: "В поражении "Томь" может винить только себя"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Оренбурга" в матче 10-го тура чемпионата России (1:3) отметил, что причиной поражения его команды стали ошибки вратаря и обороны. Хет-трик в поединке оформил экс-хавбек томичей Павел Нехайчик.

- В первые минуты у "Оренбурга" было ощутимое преимущество, - сказал Петраков в эфире канала "Наш футбол". - Возникла неразбериха, мы пропустили необязательный гол. Второй мяч - чистейшая ошибка вратаря. Мы старались, во втором тайме было преимущество у нас. Один мяч отыграли, но опять ошибка при розыгрыше привела к третьему голу.

В поражении мы можем винить только себя. Нужно было играть лучше в атаке, я просил больше использовать фланги. Замены, которые мы сделали, усилили игру. Но в конце мы играли сумбурно, сбились на навал, что не есть хорошо.

Нехайчик? Я его не знаю, он при мне не работал, комментировать ничего не хочу.