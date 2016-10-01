Валерий Петраков: "В первом тайме "Томь" выглядела плачевно"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков считает закономерной ничью с "Арсеналом" (1:1) в матче 9-го тура премьер-лиги. При этом качеством игры своей команды специалист был недоволен.

– Двоякое впечатление от игры. Мы достаточно много разговаривали с игроками, но вышли на первый тайм и очень много было ошибок, - отметил Петраков. - Очень плохо, с большим количеством брака выходили из обороны. Все, что доставалось нашим игрокам атаки – только длинные передачи. Гол получился в результате чисто хаотичного момента.

Не знаю, с чем это связано, но и двигались плохо, и организация игры была на низком уровне. Считаю, что в первом тайме мы выглядели плачевно. Во втором тайме уже другая игра была: понимали, что надо идти вперед, что нужно забивать и добиваться победы. Тайм провели достаточно активно. Но, чтобы побеждать – нужно забивать. А мы в одном моменте могли забить дважды. Пугин, выйдя один на один, попал в штангу, а Самодин, добивая в пустые ворота, бьет мимо – причем без сопротивления. Я не знаю. Какие еще нужны моменты для взятия ворот. Некоторые хорошие нападающие сами себе создают моменты: получают мяч, разворачиваются, обостряют игру, бьют… У нас, к сожалению, они даже то, что есть, сводят в "ноль".

Думаю, если складывать оба тайма, то ничья – закономерный результат: на большее мы не наиграли. (Сергей СИМОНОВ)