14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "В палату по разрешению споров подали документы восемь российских игроков "Томи"

0
0
0
 
Виталий ДЬЯКОВ.Виталий Дьяков: "В "Томи" плачевная ситуация. Не платят уже шесть месяцев"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что ряд футболистов могут разорвать контракты с клубом во время зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что игроки томской команды не получают зарплату с начала сезона. Специалист отметил, что в команду до сих пор не вернулся босниец Огнен Враньеш.

- Враньеш лечится, у него неприятная травма мениска, но, по всей вероятности, он не приедет - подал документы в палату по разрешению споров, - приводит ТАСС слова Петракова. - Настроение у него такое, что будет разрывать контракт и к нам не вернется.

Со всеми могут возникнуть такие проблемы - и с Биквалфи, и с Дроппой. И не только с иностранцами, но и с российскими игроками. В палату по разрешению споров подали документы восемь россиян. Как я понимаю, они хотят разрыва контрактов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3839356

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ