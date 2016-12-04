Валерий Петраков: "В палату по разрешению споров подали документы восемь российских игроков "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что ряд футболистов могут разорвать контракты с клубом во время зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что игроки томской команды не получают зарплату с начала сезона. Специалист отметил, что в команду до сих пор не вернулся босниец Огнен Враньеш.

- Враньеш лечится, у него неприятная травма мениска, но, по всей вероятности, он не приедет - подал документы в палату по разрешению споров, - приводит ТАСС слова Петракова. - Настроение у него такое, что будет разрывать контракт и к нам не вернется.

Со всеми могут возникнуть такие проблемы - и с Биквалфи, и с Дроппой. И не только с иностранцами, но и с российскими игроками. В палату по разрешению споров подали документы восемь россиян. Как я понимаю, они хотят разрыва контрактов.