Валерий Петраков: "В игре "Томи" есть сдвиги"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков отметил самоотдачу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:2). По словам специалиста, томичи боролись до последней минуты.

- "Томь" играет с хорошей самоотдачей, - сказал Петраков в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы опять удачно повели в счете в первом тайме, но после допустили ошибку, которой можно было избежать. Рад, что боролись до конца - сумели найти моменты и свести матч вничью, проигрывая со счетом 1:2.

Команда взрослеет? Надеюсь. Если сравнивать игру с предыдущими встречами, то сдвиги есть. Доволен, что они прибавляют в организации и дисциплине, что очень важно.

Вратарь? Он - хороший парень. Уверен, что у Мелихова большое будущее.

Трансляция матча "Томь" - "Рубин"