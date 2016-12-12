11:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "В четверг или пятницу будут озвучены решения по будущему "Томи"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил о том, что на этой неделе состоится встреча руководства клуба, на которой определится будущее команды. Напомним, работники томского клуба с начала сезона не получают зарплату.

- Пока конкретной информации нет, - цитирует ТАСС Петракова. - В четверг или пятницу будет встреча наших руководителей, на которой должны быть озвучены решения по будущему клуба. Еще могут быть какие-то изменения, а выплаты, как и озвучивалось, должны быть после 16 января.

Разговаривал я и с легионерами, и с российскими игроками. Если до конца сезона будет стабильное финансирование, а не урывками, то есть вариант, что останутся. Но я думаю, если у них будут хорошие варианты - у того же Дроппы, Бикфалви - думаю, они ждать не будут и, скорее всего, покинут клуб.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3863678

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

А тупой Жвачкин не понимает, что "ТОМЬ" - это лицо области?

12:19

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