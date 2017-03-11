Валерий Петраков: "У "Томи" прогресс – в "Ростове" шесть получили, с ЦСКА – четыре"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что его команде тяжело играть с такими именитыми соперниками. Он добавил, что молодежи "Томи" не стоит расстраиваться, а стоит делать выводы.

– У нас большой прогресс. В Ростове шесть получили, здесь – четыре. Улучшаем игру. А если серьезно, нам тяжело. Ребята старались, но делаем опять глупейшие ошибки. И в принципе сравнивать ЦСКА с нашей командой достаточно трудно. Я уже говорил, если в позиционной обороне старались сыграть более-менее, а когда на наши ворота шли быстрые атаки после потерь в середине, приходилось очень сложно. Не успевали ни по скорости, ни по другим моментам.

Я сказал своей молодежи, что расстраиваться не нужно. Следует делать выводы после каждого матча. Надеюсь, 18-го числа с "Амкаром" будем играть еще лучше. Сегодня хоть немножко понравилось, что был хоть какой-то выход из обороны. Это за счет Чуперки, Пугина, Кузнецова, Голышева – опытных игроков. Но таких опытных футболистов, которые могут усилить оборону, нет... Играем теми защитниками, которые есть в наличии.

– Есть варианты со свободными агентами? Или в томских дворах найти молодых талантливых...

– Найти можно, но нужно сперва погасить долги. У нас они остаются перед тремя-четырьмя футболистами, и пока мы не можем получить разрешение от РФС на заявку новых игроков.