Валерий Петраков: "У "Томи" прогресс - пропустили не шесть, а четыре мяча"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России заявил, что его подопечные неплохо выглядели при позиционной игре. Также специалист отметил, что домашняя игра в следующем туре премьер-лиги должна помочь молодым игрокам команды.

– Если в шутку говорить, то у нас прогресс, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Пропустили не шесть, а четыре мяча, тем более в матче с чемпионами. По игре – не успевали за соперником. При позиционной игре еще ничего, а по скорости все понятно. Неплохо старались играть в организации атак, создавали подходы к воротам соперника. Но нужно еще много объяснять ребятам, работать над обороной. Такие ошибки... Нельзя терять концентрацию на первой минуте. Строго спрашивать с ребят 18 лет нужно, но знать меру.

Думаю, игра в Томске поможет ребятам. То, что творится в этом сезоне, ни в какие ворота не лезет. Ну хоть болельщики увидят свою молодую команду. Надеюсь, они поддержат ребят.