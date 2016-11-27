16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "У судей своя правда. Жаль видеть двойные стандарты"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после гостевого поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:3) отметил, что команда сама отдала преимущество сопернику. Специалист также высказал мнение о том, что в решениях судей по-прежнему наблюдаются двойные стандарты.

– Можно сказать, что мы сами отдали преимущество сопернику, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас были шансы выровнять игру, но после удаления Коченкова приходилось вдвойне тяжело. Нам не хватило сил, чтобы хотя бы сравнять счет.

Во втором тайме был зеркальный момент с нарушением правил со стороны хозяев. Однако судья в данном эпизоде не удалил игрока, а показал всего лишь желтую карточку. Это двойные стандарты. Получается, что у судей своя правда.

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