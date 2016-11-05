Валерий Петраков: "У Самодина при холодной погоде рецидивы возникают"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Спартака" в домашнем матче 13-го тура (0:1) отметил, что пока не знает, какова серьезность повреждения Огнена Враньеша. Также он рассказал о состоянии других травмированных, передает корреспондент "СЭ" Сергей СИМОНОВ.

– Что с Огненом Враньешем, известен характер повреждения?

– Не могу вам сказать, я еще не разговаривал с докторами. Или ушиб или растяжение. Жалко, так как Огнен должен был ехать и играть за сборную, но дай бог, чтобы все обошлось.

– Кто из травмированных будет примерно готов к матчу с "Тереком"?

– Надеюсь, что будет готов Бордачев. Надеюсь, что будет полностью готов Пугин. Думаю, что приведет себя в порядок после микротравмы Касьян. По Самодину не могу сказать. Как он объясняет, по холодной погоде у него рецидивы возникают, и проблема с двуглавой мышцой, и он не может в полную силу тренироваться и играть.