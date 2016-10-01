Валерий Петраков: "У Комбарова и Бордачева не получилось играть более активно"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после ничьей с "Уралом" в матче 9-го тура чемпионата России (1:1) рассказал, почему его команде пришлось изменить тактику по ходу матча, передает из Томска корреспондент "СЭ" Сергей Симонов. Петраков добавил, что ждал лучшей игры от Комбарова и Бордачева.

– После замен во втором тайме "Томь" встрепенулась. Будет ли у этих футболистов больше игрового времени, будет ли ротация состава?

– Перед матчем думали, как играть, и решили не менять схему игры. Надеялись, что наши Комбаров и Бордачев будут более активны на флангах. К сожалению, не получилось, опять все на том же уровне. Отсюда такие ранние замены. Выпустили Попова, перешли на игру в 4 защитника. И по атаке усилили – выпустили свежих Погребняка и Кузнецова. Но тяжело вписаться в игру, когда выходишь в таком матче. К тому же у нас Бикфалви и Кузнецов играют на одной позиции. И при всей нацеленности на атаку нужно было думать и о том, как сохранить нормальную оборону. Здесь мы, отчасти, уже пошли ва-банк, думали о победе, об атаке. Но у нас не такой уж большой потенциал для усиления атаки: все, кто есть, тех сегодня и выпустили.