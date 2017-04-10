Валерий Петраков: "Томи" много чего не хватает, но команда показала, что у нее есть сердце"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что его команда в отдельных моментах матча 22-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:2) выглядела неплохо. Специалист рад, что томичи продолжили атаковать, проигрывая по ходу встречи.
- Как ни странно, игра с "Рубином" получилась тяжелой, - приводит пресс-служба томичей слова Петракова. - Казанцы укомплектованы хорошими, квалифицированными футболистами. Отдельными моментами "Томь" смотрелась неплохо. Я рад, что команда не остановилась, не опустила голову и продолжала играть, искать моменты у чужих ворот при счете 1:2. Видно, что у них есть душа, есть сердце, что они переживают за команду город, болельщиков.
Конечно, у них нет опыта и хорошей игровой практики. "Томи" много чего не хватает. Если бы у меня был немного другой состав, более сбалансированный, то футбол бы отличался. К сожалению, пока не получается. Я хочу поздравить своих игроков с ничьей. Верю, что от матча к матчу они будут прибавлять. Мне кажется, что это основное на данный момент.
Дополнительная информация
http://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/press-konferentciia-tom-rubin-2017-04-10
redshark
Молодцы!
18:43
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18:36
howard
Похвально. Чувствовал, что "Томь" будет биться во втором круге, а не сливать. Прикольно кричали "Руки прочь от детей"!
18:28
dihlofos
томь молодцы
18:25