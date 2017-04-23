Валерий Петраков: "Томи" чуть-чуть не хватило сил в конце матча с "Оренбургом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 24-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:2) подчеркнул, что после перерыва его команда стала допускать ошибки при переходе в атаку. При этом специалист остался доволен игрой своих подопечных.

– "Томи" чуть-чуть не хватило сил, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Но в первом тайме игра по содержанию была намного интереснее. После перерыва стало много ошибок, особенно при переходе из обороны в атаку.

Чувствовалось, что силенок не хватает. Ребятами я доволен – Мелиховым, Карымовым. В 19 лет, думаю, провели неплохую игру в премьер-лиге, учитывая их возраст.

"Оренбург" набрал 22 очка и вышел на 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. "Томь" с 13 баллами осталась на последнем месте.