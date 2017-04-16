Валерий Петраков: "Томь" смотрелась достойно в матче с "Уралом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Урала" (0:1) отметил, что остался доволен действиями команды на поле. Специалист подчеркнул, что во втором тайме его подопечные сумели выровнять игру.

– Для хозяев добрый вечер, для нас – нет, – сказал Петраков. – Хотя по игре выглядели мы достойно. Если в первом тайме игровое преимущество было у "Урала", то вторую половину мы сыграли на равных. Пенальти на Соболеве, я считаю, был, но этот вопрос будет решать инспектор и, увы, это нам в приобретении очков никак не поможет.

А так никто из игры не выпадал, все хорошо действовали и, несмотря на поражение, я действиями команды доволен. (Алексей МАКСИМОВ)