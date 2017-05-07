Валерий Петраков: "Томь" продолжит существовать"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков готов остаться на своем посту в следующем сезоне. После победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России "Томь" потеряла шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

– Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе, – цитирует ТАСС Петракова. – Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с "Тереком", тогда подпишем бумаги.

Клуб будет существовать, долги будут выплачиваться, об этом говорит губернатор (Сергей Жвачкин), он же президент клуба. На его словах финансовые гарантии есть, и я ему доверяю, есть основания. Понятно, что бюджет будет не такой, как в РФПЛ, но с ним можно будет существовать в ФНЛ.