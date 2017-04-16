Валерий Петраков: "Томь" не очень удачно играет в гостях из-за психологии"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед началом матча 23-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что команда не совсем удачно выступает в гостевых встречах из-за проблем с психологией. По словам специалиста, это обусловлено молодостью томичей.

- Кузнецов и Пугин? Они не смогли приехать по разным причинам, - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". - Если у Кузнецова проблема с коленом, то у Пугина произошла семейная проблема.

Неудачное выступление в гостях в весенней части? Это вопрос психологии. Нужно быть психологически крепким, чтобы выходить и показывать хороший футбол. Понятно, что дома при поддержке болельщиков играть проще. Ребята молодые. Но для нас было важнее физически восстановиться после игры с "Рубином".

Трансляция матча "Урал" - "Томь"