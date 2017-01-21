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Валерий Петраков: "Томь" не будет сниматься с чемпионата"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков выразил уверенность в том, что клуб доиграет сезон в премьер-лиге до конца. Он подчеркнул, что томичи будут бороться до конца.

Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов, – цитирует ТАСС Петракова. – В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы "Томи" открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят. У нас с того года осталось всего восемь человек.

Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды – на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата.

Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было – был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов.

Напомним, что из-за долгов "Томь" зимой покинули Виталий Дьяков, Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонский, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Аслан Дудиев, Александр Касьян, Кирилл Погребняк и Петр Тен.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3959805

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