Валерий Петраков: "Томь" бездарно начала матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после победы в матче 7-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) подчеркнул, что команда должна была продемонстрировать более атакующий футбол. По словам специалиста, томичи бездарно провели начало встречи.

- Мы планировали сыграть в более атакующий футбол, но бездарно начали встречу, - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". - "Томь" проиграла центр поля. Из положительных моментов могу отметить забитый мяч. Во втором тайме сделали перестановки, начали действовать более плотно и рассчитывали на контратаки. Многие футболисты играли не свою силу.